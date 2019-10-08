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Официально: Дерек Чисора проведет бой с Дэвидом Прайсом

Официально: Дерек Чисора проведет бой с Дэвидом Прайсом
18:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Matchroom Boxing

Новости спорта:Дэвид Прайс заменил Джозефа Паркера, который снялся с поединка из-за болезни.

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс проведет бой со скандальным Дереком Чисорой на вечере бокса в Лондоне, который состоится 26-го октября на арене O2. Об этом сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в своем Instagram.

Прайс заменил в этом поединке новозеландца Джозефа Паркера, который ранее был вынужден отказаться от поединка с Чисорой из-за болезни.

"Всех британцев ждет потрясающее шоу! 26 октября произойдет нечто большее! Дерек Чисора против Дэвида Прайса", - написал Хирн.

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Напомним, в июле этого года Дэвид Прайс сенсационно нокаутировал Аллена в десятом раунде. На том же шоу выступил его будущий соперник Дерек Чисора. Британец быстро разобрался со Шпилькой во втором раунде.

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Дерек Чисора, Бокс, Дэвид Прайс, Бокс новости.
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