Усику нашли нового соперника

Новости спорта:Соперником Усика 12 октября станет американец с впечатляющим рекордом.

Команда украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) нашла замену Тайрону Спонгу (14-0, 13 КО).

По информации журналиста Boxing Scene Кита Айдека, соперником Усика по бою 12 октября станет американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО). Этот 38-летний боксер не проигрывал с 2014 года. Самые известные оппоненты в его послужном списке – Крис Ареола и Тони Томпсон.

Напомним, изначально Усик должен был боксировать против Спонга, однако тот провалил допинг-тест, и его сняли с боя. Тайрон считает, что его подставили.

Среди возможных соперником Усика был и россиянин Александр Устинов (34-4, 25 КО), но в команде украинца посчитали, что он слишком слаб.