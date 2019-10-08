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Усику нашли нового соперника

Усику нашли нового соперника
20:21 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Соперником Усика 12 октября станет американец с впечатляющим рекордом.

Команда украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) нашла замену Тайрону Спонгу (14-0, 13 КО).

По информации журналиста Boxing Scene Кита Айдека, соперником Усика по бою 12 октября станет американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО). Этот 38-летний боксер не проигрывал с 2014 года. Самые известные оппоненты в его послужном списке – Крис Ареола и Тони Томпсон.

Напомним, изначально Усик должен был боксировать против Спонга, однако тот провалил допинг-тест, и его сняли с боя. Тайрон считает, что его подставили.

Соперник Усика провалил допинг-тест

Среди возможных соперником Усика был и россиянин Александр Устинов (34-4, 25 КО), но в команде украинца посчитали, что он слишком слаб.

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Бокс, Бокс новости, Чазз Уизерспун, Тайрон Спорнг.
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