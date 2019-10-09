Владимир Кличко назвал имя лучшего боксера хэвивейта

Новости спорта:Владимир Кличко поддержал британца Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, что думает касательно реванша между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энди Руисом и Энтони Джошуа.

"Понятное дело, я жду реваншного боя между Энди и Энтони. Джошуа тогда проиграл, однако это может случиться с каждым. Посмотрим, как он будет справляться с. этим вызовом, сможет ли британец вернуть свои пояса.

Проигрывает каждый, однако не все могут восстановиться. Желают, чтобы Джошуа справился с таким вызовом.

Я также отношусь с уважением к Энди. Однако со времен нашего поединка, я всегда болел за Джошуа. Я следил за ним еще с момента поебды его на Олимпиаде. Желаю боксерам удачи, пусть одержит победы сильнейший, и я надеюсь, что это будет Джошуа", - приводит слова бывшего боксера Mirror.

Напомним, первый бой между боксерами состоялся 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула. Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.