Официально. Назван боксер, который заменит Спонга в бою с Усиком

Бой между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (16-0, 12 КО) и Чаззом Уизерспуном (38-3, 29 KO) подтвержден. Об этом на своей странице в твиттере сообщил промоутер Эдди Хирн.

Дебютировать в супертяжелом весе украинец должен был в поединке против Тарона Спонга (14-0, 13 KO), но сегодня стало известно, что голландец провалил допинг-тест.

Последним поединком Усика остается встреча с Тони Беллью, которая завершилась победой украинца в 8-м раунде и успешной защитой всех чемпионских титулов в первом тяжелом весе. Позже Александра лишили поясов из-за смены весовой категории.

. @dazn_usa FIGHT WEEK in Chi-Town!Huge night on Saturday as @usykaa makes his heavyweight debut, @bivol_d defends his World title, local hero @jaydi_mac for the unified World titles & @_anthonysimsjr @tjdoheny @Othajones3rd @Reshatmati1 & more! @wintrustarena @skysportsboxing pic.twitter.com/pXrDiVT61p