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"Я надеялся на большой бой": Уизерспун собирается победить Усика

"Я надеялся на большой бой": Уизерспун собирается победить Усика
09:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Чазз Уизерспун станет первым бойцом, против которого украинец Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом весе.

Американский боксер Чазз Уизерспун станет первым бойцом, против которого украинец Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом весе.

38-летний боец рассказал, что он думает о грядущем поединке. Напомним, что именно он заменил Тайрона Спонга, который "попался" на допинг-тесте.

"Я невероятно рад такому шансу подраться с Усиком в Чикаго. Я и так готовился, надеялся на большой поединок. Большего боя и просить не надо. Украинец дебютирует в супертяжах, ему как раз нужно будет понять что здесь - совершенно другая игра.

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Я победил 8 раз подряд, поэтому понимал, что вскоре и у меня будет большой бой. Знал, что появится прекрасная возможность проявить себя. Меня ждет большой бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы", - приводит слова Уизерспуна Matchroom Boxing.

Чазз за свою карьеру становился победителем поединка 38 раз и проиграл лишь трижды. Бой состоится в Чикаго, штате Иллинойс (США), 12 октября. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция данного поединка.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун.
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