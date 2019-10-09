"Я надеялся на большой бой": Уизерспун собирается победить Усика

Новости спорта:Чазз Уизерспун станет первым бойцом, против которого украинец Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом весе.

Американский боксер Чазз Уизерспун станет первым бойцом, против которого украинец Александр Усик выйдет на ринг в супертяжелом весе.

38-летний боец рассказал, что он думает о грядущем поединке. Напомним, что именно он заменил Тайрона Спонга, который "попался" на допинг-тесте.

"Я невероятно рад такому шансу подраться с Усиком в Чикаго. Я и так готовился, надеялся на большой поединок. Большего боя и просить не надо. Украинец дебютирует в супертяжах, ему как раз нужно будет понять что здесь - совершенно другая игра.

Я победил 8 раз подряд, поэтому понимал, что вскоре и у меня будет большой бой. Знал, что появится прекрасная возможность проявить себя. Меня ждет большой бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы", - приводит слова Уизерспуна Matchroom Boxing.

Чазз за свою карьеру становился победителем поединка 38 раз и проиграл лишь трижды. Бой состоится в Чикаго, штате Иллинойс (США), 12 октября. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция данного поединка.