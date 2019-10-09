Чемпион мира хочет подняться в весе для боя с Ломаченко

Новости спорта:Второго ноября чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт вернется в ринг против экс-чемпиона Джейсона Сосы.

Свой последний поединок мексиканец провел в мае, когда за 6 раундов разделался с соотечественником Франсиско Варгасом, у которого он ранее и отобрал чемпионский пояс.

27-летний Берчельт не хочет заглядывать за спину Сосе, но не может удержаться от того, чтобы не обсудить потенциально громкие поединки, которые ждут его в будущем. Чемпион даже наметил у себя в голове некий план, который включает несколько известных имен.

«Я надеюсь, что после моего следующего боя я смогу получить поединки с Оскаром Вальдесом в начале 2020 года, и после схватки с ним я бы хотел освободить свой пояс и подняться в весе, чтобы подраться с Ломаченко.

Вальдес - достойный чемпион. Он защищал свой титул в полулегком весе 6 раз. Сейчас он перешел в 130-фунтов и без сомнений, наш бой выйдет на загляденье. Многие фанаты хотят увидеть поединок Оскара Вальдеса и Мигеля Берчельта», - сказал Берчельт.