Скачать
Среда, 09.10.2019
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
"Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
"Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Чемпион мира хочет подняться в весе для боя с Ломаченко

Чемпион мира хочет подняться в весе для боя с Ломаченко
10:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Второго ноября чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт вернется в ринг против экс-чемпиона Джейсона Сосы.

Свой последний поединок мексиканец провел в мае, когда за 6 раундов разделался с соотечественником Франсиско Варгасом, у которого он ранее и отобрал чемпионский пояс.

27-летний Берчельт не хочет заглядывать за спину Сосе, но не может удержаться от того, чтобы не обсудить потенциально громкие поединки, которые ждут его в будущем. Чемпион даже наметил у себя в голове некий план, который включает несколько известных имен.

«Я надеюсь, что после моего следующего боя я смогу получить поединки с Оскаром Вальдесом в начале 2020 года, и после схватки с ним я бы хотел освободить свой пояс и подняться в весе, чтобы подраться с Ломаченко.

Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)

Вальдес - достойный чемпион. Он защищал свой титул в полулегком весе 6 раз. Сейчас он перешел в 130-фунтов и без сомнений, наш бой выйдет на загляденье. Многие фанаты хотят увидеть поединок Оскара Вальдеса и Мигеля Берчельта», - сказал Берчельт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Мигель Берчельт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 "Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
05 Мораес: Я уже вошел в историю Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь