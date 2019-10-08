Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри стал приглашенной звездой на шоу рестлинг-промоушена WWE.
Он уже не впервые принимает участие в подобных шоу. На этот раз по задумке организаторов Тайсон Фьюри должен был усмирить гиганта Брауна Строумана.
Соперники сошлись в ринге и начали оскорблять друг друга. Стройман вспомнил о нокдаунах от Уайлдера. Словесной перепалкой эта встреча не закончилась.
Видео драки
После того, как Строуман покинул ринг и все, казалось, уже успокоилось - Тайсон Фьюри неожиданно нокаутировал другого рестлера, который брался его успокоить.
Продолжение драки и нокаут
Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе боем с Тайроном Спонгом, но соперник провалил допинг-пробу.