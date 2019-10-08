Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)

Новости спорта:Тайсон Фьюри подрался с рестлером на шоу WWE, после чего их разнимала вся раздевалка.

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри стал приглашенной звездой на шоу рестлинг-промоушена WWE.

Он уже не впервые принимает участие в подобных шоу. На этот раз по задумке организаторов Тайсон Фьюри должен был усмирить гиганта Брауна Строумана.

Соперники сошлись в ринге и начали оскорблять друг друга. Стройман вспомнил о нокдаунах от Уайлдера. Словесной перепалкой эта встреча не закончилась.

Видео драки

После того, как Строуман покинул ринг и все, казалось, уже успокоилось - Тайсон Фьюри неожиданно нокаутировал другого рестлера, который брался его успокоить.

Продолжение драки и нокаут

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе боем с Тайроном Спонгом, но соперник провалил допинг-пробу.