Усик впервые высказался о проваленном допинг-тесте Спонга

Новости спорта:Украинец разочарован действиями своего экс-соперника.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик впервые прокомментировал новость о том, что его будущий соперник Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов, из-за чего их бой в конечном итоге сорвался.

Украинец не был многословным, однако выразил свое негодование этим фактом.

"Я знал, что первый вопрос будет об этом. У меня по этому поводу нет мнения. Это грязь. Я не хочу об этом разговаривать. Даже не стоит это поднимать и вспоминать об этом", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом весе 12-го октября в Чикаго (США). Из-за проваленного допинг-теста Спонга украинец вынужден искать нового соперника.

Сам Тайрон Спонг назвал обнаружение у него запрещенного препарата подставой и собирается обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что у соперника Усика обнаружили вещество для стимуляции беременности. Представители Усика признались, что ожидали от Спонга проблем с допингом, поэтому рассматривали соперников на замену.

Стоит отметить, что заменить голландца в поединке с Усиком может опытный американец Чазз Уизерспун, которому запрещено боксировать в штате Пенсильвания.