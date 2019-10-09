Скачать
Среда, 09.10.2019
Венгрия - Украина: трансляция матча ЧМ по мини-футболу (Видео)
Венгрия - Украина: трансляция матча ЧМ по мини-футболу (Видео)
Месси рассказал, как хотел покинуть Барселону
Месси рассказал, как хотел покинуть Барселону
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Усик впервые высказался о проваленном допинг-тесте Спонга

Усик впервые высказался о проваленном допинг-тесте Спонга
11:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец разочарован действиями своего экс-соперника.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик впервые прокомментировал новость о том, что его будущий соперник Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов, из-за чего их бой в конечном итоге сорвался.

Украинец не был многословным, однако выразил свое негодование этим фактом.

"Я знал, что первый вопрос будет об этом. У меня по этому поводу нет мнения. Это грязь. Я не хочу об этом разговаривать. Даже не стоит это поднимать и вспоминать об этом", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом весе 12-го октября в Чикаго (США). Из-за проваленного допинг-теста Спонга украинец вынужден искать нового соперника.

Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)

Сам Тайрон Спонг назвал обнаружение у него запрещенного препарата подставой и собирается обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что у соперника Усика обнаружили вещество для стимуляции беременности. Представители Усика признались, что ожидали от Спонга проблем с допингом, поэтому рассматривали соперников на замену.

Стоит отметить, что заменить голландца в поединке с Усиком может опытный американец Чазз Уизерспун, которому запрещено боксировать в штате Пенсильвания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тайрон Спонг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 "Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
05 Мораес: Я уже вошел в историю Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь