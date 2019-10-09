Комми нацелился на бой с Ломаченко

Новости спорта:Ричарда Комми видит себя в качестве следующего соперника украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Обладатель титула IBF в легкой весовой категории Ричарда Комми (29-2, 26 КО) видит себя в качестве следующего соперника украинского чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Слова Комми приводит iFL TV.

«Не видел поединок Ломаченко с Кэмпбеллом. Читал, что оба провели хороший бой. Люк дрался с одним из лучших в Р4Р. Я также с нетерпением жду боя против Ломаченко. Это бой, которого я действительно хочу. Посмотрим, что случится 14 декабря, а дальше все станет понятней.

Я всегда хочу драться против лучших в мире, потому что я также один из лучших бойцов в мире. Я действительно с нетерпением жду этого боя, но в данный момент я беспокоюсь только о Теофимо Лопесе.

Это один из самых главных поединков в моей карьере, который сделает меня известным на весь мир. Я отношусь к нему очень серьезно. Это возможность, которая может изменить мою жизнь».

Британский промоутер Эдди Хирн может помешать планам Комми , обязав Ломаченко драться против американского проспекта Девина Хэйни (23-0, 15 КО).