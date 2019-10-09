Бивол бросил вызов Гвоздику и Бетербиеву

Новости спорта:Дмитрий намекнул что во всем виноваты промоутеры.

Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол выразил желание провести поединки с другими чемпионами своего дивизиона - Александром Гвоздиком (WBC) и Артуром Бетербиевым (IBF).

"Боятся ли меня Гвоздик и Бетербиев? Вряд ли. Не могу сказать, что они избегают меня или не хотят организовать со мной бой. Но есть одна причина, почему мне не удается договориться о поединке хотя хотя бы с одним из них. Они же работают с промоутерами из Top Rank, поэтому им проще провести бой.

Я пока что этого сделать не могу. Но я уверен, что однажды бой с Гвоздиком состоится. Или же с Бетербиевым", - приводит слова Бивола Boxing Scene.

Напомним, что Гвоздик и Бетербиев 18 октября проведут объединительный бой.