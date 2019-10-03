Бивол: Я готов драться с любым полутяжеловесом

Новости спорта:Дмитрий Бивол готов принимать бой с любым сильным соперником.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе, 28-летний россиянин Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО) прокомментировал потенциальные поединки против Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО) и Сауля Альвареса (51-1-2, 35 КО).

– Вы и Ковалев – лидеры вашей весовой категории. Ваш поединок может состояться?

– Конечно, он может произойти, ведь мы выступаем в одном дивизионе. Я не знаю, что будет в ближайшие месяцы. Почему нет? Я готов выйти против любого полутяжеловеса

– Что думаете насчет поединка Ковалева против Альвареса?

– Это достаточно интересный поединок и большой вызов для них, так как Ковалев – один из лучших полутяжеловесов сейчас.

Он крупнее. Альварес моложе, он силен. Никто не знает, что случится.

– Интересен ли вам бой против Альвареса в будущем?

– Конечно. Это хороший бой для меня. Я выше, у меня хорошие боксерские навыки и достаточно опыта драться против Альвареса, – сказал Бивол.