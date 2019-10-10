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Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте

Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
07:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Виктор Постол посоветовал Александру Усику поработать над ударной мощью.

Виктор Постол считает правильным тот факт, что Александр Усик не стал набирать вес перед дебютом в супертяжелом дивизионе.

"Саша будет подвижным, зачем ему набирать 120 кг, чтобы он был тяжелым? Он будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться. Что-что, а вот над ударной мощью Саше нужно поработать. В тяжах нужно валить шкафов одним ударом. Не обыгрывать, не по ударам, пока он сдастся, а именно валить, чтобы этот шкаф упал", - цитирует Постола Luckypunch.net на своей странице в Facebook.

Усик дерзко вызвал Уайлдера на бой

Напомним, что Усик узнал своего нового соперника, который замен провалившего допинг-тес Тайрона Спонга. Им стал американец Чазз Уизерспун.

Поединок состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Уизерспун. Букмекеры фаворитом поединка считают украинца.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Виктор Постол.
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