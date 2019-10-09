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Усик дерзко вызвал Уайлдера на бой

Усик дерзко вызвал Уайлдера на бой
18:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Усик считает, что Уайлдер не выиграет ни одного раунда.

Перед долгожданным дебютом украинца в супертяжелом весе Александр Усик бросил вызов чемпиону мира по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру.

"Сегодня я вызываю на бой Деонтея Уайлдера. Я готов драться с Уайлдером в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес в мире", - цитируют Усика американские СМИ.

К слову, Уайлдер родился в 80-тысячном городке Таскалуса (штат Алабама, США).

Напомним, Усик проведет свой первый бой в супертяжах 12 октября в Чикаго. Соперником украинца должен был быть Тайрон Спонг, но последний провалил допинг-тест. Поэтому, менеджеры и организаторы боя быстро нашли замену - 38-летний американец Чазз Уизерспун.

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Свой следующий бой Деонтей Уайлдер проведет 23 ноября в Лас-Вегасе против неуступчивого Луиса Ортиса.

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