Усик дерзко вызвал Уайлдера на бой

Новости спорта:Усик считает, что Уайлдер не выиграет ни одного раунда.

Перед долгожданным дебютом украинца в супертяжелом весе Александр Усик бросил вызов чемпиону мира по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру.

"Сегодня я вызываю на бой Деонтея Уайлдера. Я готов драться с Уайлдером в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес в мире", - цитируют Усика американские СМИ.

К слову, Уайлдер родился в 80-тысячном городке Таскалуса (штат Алабама, США).

Напомним, Усик проведет свой первый бой в супертяжах 12 октября в Чикаго. Соперником украинца должен был быть Тайрон Спонг, но последний провалил допинг-тест. Поэтому, менеджеры и организаторы боя быстро нашли замену - 38-летний американец Чазз Уизерспун.

Свой следующий бой Деонтей Уайлдер проведет 23 ноября в Лас-Вегасе против неуступчивого Луиса Ортиса.