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Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)

Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
11:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Усик в дебютном бою в хэвивейте проведет поединок с Чаззом Уизерспуном.

Украинский бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжах против американца Чазза Уизерспуна. 38-летний американец заменил Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест. Чем же примечателен новый соперник Усика? Благодаря каким заслугам выбор пал на него?

У Уизерспуна не типичная для американского спортсмена карьера. В школьные времена он подавал надежды как спортсмен, и после ее окончания имел приглашения из колледжей как баскетболист и легкоатлет, но он выбрал колледж Святого Иосифа, получив в итоге диплом в области фармацевтического маркетинга.

На втором курсе он решил попробовать повторить путь своего троюродного брата - бывшего чемпиона мира по боксу Тима Уизерспуна. Чазз начал любительскую карьеру, а через год добыл первую значимую победу - выиграл чемпионат штата Пенсильвания. Пять месяцев спустя он занял третье место на Средне-Атлантическом региональном турнире Золотые перчатки, получив звание "Самый выдающийся боксер турнира", благодаря чему квалифицировался на чемпионат США. На первенстве страны в 2003 году он занял второе место и получит право отправиться на Олимпийские игры в Афины, но в качестве запасного боксера.

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Спустя два месяца после Олимпиады Уизерспун выиграл турнир Золотые перчатки, выиграв все свои бою досрочно и став чемпионом США в супертяжелом весе, но решил завершить любительскую карьеру с рекордом 26-6 и перейти в профессионалы.

Поначалу для Чазза все складывалось хорошо – он четыре года был непобедимым, выиграв 23 поединка, из них 16 – досрочно. Его считали весьма перспективным боксером и в этом статусе он встретился с таким же непобедимым соотечественником Крисом Арреолой.

Встреча Уизерспуна с Арреолой за титул континентального чемпиона Америки по версии WBC в тяжелом весе состоялась 21 июня 2008 года. Бой продлился три раунда, в конце которых Арреола отправил Чазза в нокдаун вместе с гонгом. Чизерспун поднялся на счет "7", но в этот момент на ринг поднялся его тренер. По правилам, раунд заканчивается не с гонгом, а когда рефери закончит отсчет. Поскольку Уизерспун отправился в тренеру, не дождавшись разрешения рефери, то получил дисквалификацию.

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После первого поражения в карьере Уизерспун выиграл три рейтинговых боя и в конце 2009 году получил еще один шанс подняться на высший уровень, но проиграл нокаутом в девятом раунде Тони Томпсону, который сам в то время возвращался на вершину после поражения от Владимира Кличко.

Дальше у Чазза последовали еще четыре победы в рейтинговых поединках и еще один шанс – бой за вакантный титул WBO NABO в тяжелом весе против Сета Митчелла в 2012 году. Чизерспун начал активнее поединок, но в третьем раунде пропустил левый хук и упал. Митчелл бросился добивать соперника, и за 30 секунд до конца раунда рефери остановил бой.

Фактически, то третье поражение в карьере "поставило крест" на серьезных амбициях Уизерспуна. Он более двух лет не выходил на ринг, а после этого стал проводить бои с посредственными соперниками. С 2014 года он провел 8 боев, все выиграл, но с октября 2016 года он только дважды выходил на ринг.

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Фактически, Чазз Уизерспун ждал еще одного серьезного боя, который позволит ему заработать и он его дождался благодаря допингу Спонга и выбору команды Усика. Найти соперника за пару дней до боя – сложная задача. Фактически у команды Усика выбор пал на того, кто был рядом и кто был готов.

Американец на 3 см выше Усика, его вес – свыше 105 кг, но возраст и малое количество боев в последнее время не позволяют говорить о том, что он может создать неприятности украинцу. Конечно, история знает случаи, когда замена несла неприятности топовым боксерам, но, похоже, это не тот случай. А учитывая, что все три поражения Уизерспуна были досрочными, а значит держать удар он не мог даже в лучшие свои годы, то и сейчас велика вероятность его падения в стартовых раундах боя с Усиком.

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