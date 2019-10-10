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Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору

Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
08:00 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Instagram

Новости спорта:Легенда мирового бокса Майк Тайсон обратился к одиозному Конору Макгрегору.

Легендарный боксер Майк Тайсон обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который послезавтра, 11 октября, предстанет перед судом за избиение пожилого мужчины в пабе. Макгрегору грозит тюремный срок до шести месяцев и штраф в размере € 1500.

"Конору нужно заглянуть внутрь себя и сказать: "Что произошло? Почему я такой? Как это всё остановить?".

Мы не знаем, как решать эти проблемы. Мы в один момент начинаем получать миллионы долларов, таких денег у нас никогда не было, наши семьи не видели такого богатства. Сдержанности нет, нет понимания, что делать со всем этим. Даже начинаешь думать, что не заслужил всего этого", — приводит слова Тайсона MMAJunkie.

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Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда его в титульном поединке победил Хабиб Нурмагомедов.

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Бокс, Новости бокса, Майк Тайсон, Конор Макгрегор.
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