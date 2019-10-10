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Бивол: Стиль Головкина был удобным для Деревянченко

Бивол: Стиль Головкина был удобным для Деревянченко
08:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал прошедший бой между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным.

Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал прошедший бой между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным в средней весовой категории.

Напомним, что казахский боксер победил украинца и стал обладателем двух титулов - IBO и IBF.

"Джейкобс с Деревянченко боксировал лучше, потому что он двигается на ногах и не дает Деревянченко зацепиться за себя. Геннадий же наносит жесткие удары, а Деревянченко ждет их. Он принимает их и тут же серией отвечает, а Гена на ногах не уходит, не двигается. Он все это принимает, через защиту пропускает. Стиль Гены был для Деревянченко удобнее, нежели стиль Джейкобса. И в тоже время Джейкобсу неудобно работать с Головкиным", - начал россиянин.

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Дмитрий также отметил, актуален ли бой Головкина против Сауля Канело Альвареса.

"Конечно, этот бой актуален. Все равно интересно будет. Что я могу сказать? Тут просто разные стили. Все зависит от него. Поэтому нельзя судить по бою Деревянченко, будет ли нам интересен поединок с Альваресом. Я думаю, все будет зависеть от интереса. И кто знает, как Геннадий подойдет к этому бою", - подытожил Бивол.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Дмитрий Бивол.
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