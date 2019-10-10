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Гвоздик опубликовал эмоциональное видео перед боем с Бетербиевым

Гвоздик опубликовал эмоциональное видео перед боем с Бетербиевым
10:31 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Гвоздик 18 октября проведет бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик 18 октября проведет бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева. Перед боем боксер опубликовал крутой ролик у себя в Instagram. Ранее мы писали, что Усик поддержит Гвоздика в бою с россиянином.

"Моим следующим большим шагом к исполнению мечты стать абсолютным чемпионом мира будет бой против Артура Бетербиева.

Видео:

 
 
 
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I like challenges . . Directed by @lllarion Producers: @vadym_v.v @p.saharevsky Camera: @mfilms_lv Edited: @valentinlinovickiy Production: @larsfilm #большойкуш #teamgvozdyk #kharkov #alexandergvozdyk #gvozdyk #thenail #wbc #venum #ukraine

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Во-первых, это сильнейший соперник, чемпион мира. Все бои он выиграл нокаутом, это жесточайший панчер. Такие соперники не прощают ошибок. Это огромный вызов, но мне нравятся вызовы", – сказал Александр на видео.

Бивол бросил вызов Гвоздику и Бетербиеву

Как мы писали ранее, Усик уничтожит Уизерспуна в ринге: появился прогноз букмекеров на бой украинца с новым визави. Аналитики дают жалкие шансы американцу в поединке со звездой из Украины – грядет сокрушительная победа Александра.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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