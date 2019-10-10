Гвоздик опубликовал эмоциональное видео перед боем с Бетербиевым

Новости спорта:Александр Гвоздик 18 октября проведет бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик 18 октября проведет бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева. Перед боем боксер опубликовал крутой ролик у себя в Instagram. Ранее мы писали, что Усик поддержит Гвоздика в бою с россиянином.

"Моим следующим большим шагом к исполнению мечты стать абсолютным чемпионом мира будет бой против Артура Бетербиева.

Видео:

Во-первых, это сильнейший соперник, чемпион мира. Все бои он выиграл нокаутом, это жесточайший панчер. Такие соперники не прощают ошибок. Это огромный вызов, но мне нравятся вызовы", – сказал Александр на видео.

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