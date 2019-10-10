Гвоздик не сможет посетить бой Усика в Чикаго

Новости спорта:Украинский полутяжеловес готовится к объединительному поединку против Бетербиева.

Чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик сообщил, что не сможет посетить дебютный бой своего соотечественника Александра Усика в супертяжелом дивизионе, который состоится 12-го октября в Чикаго, США.

Дело в том, что украинец в данный момент ведет подготовку к своему предстоящему титульному поединку против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева, который пройдет 19-го октября. Несмотря на это, Гвоздик пожелал удачи Усику и признался, что обязательно будет поддерживать своего друга дистанционно.

"В связи с тренировочным процессом не могу приехать и лично поддержать, но буду смотреть и болеть за моего друга! Саня удачи! Делай, как умеешь!" - написал Гвоздик в своем Instagram.

Напомним, что на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Усик - Уизерспун. Накануне украинец и американец провели открытые тренировки на фоне Trump Tower в Чикаго.