Российский боксер Ковалев рискует угодить за решетку

Новости спорта:До судебного разбирательства россиянин проведет бой против Канело Альвареса.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) 25 ноября предстанет перед Верховным судом штата Калифорнии по делу об избиении модели, сообщает Boxingscene.com.

Американская модель и актриса Джейми Фронтц в январе обвинила российского боксера в нанесении ей серьезных телесных повреждений. Причиной избиения она называет отказ в интимной близости.

Фронтц получила переломы носа и позвонков, а также сотрясение мозга. Ковалев был арестован, но вскоре его выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Модель предъявила боксеру судебный иск на 8 миллионов долларов.

Согласно отдельным пунктам статьи 245 Уголовного кодекса Калифорнии Ковалеву грозит до четырех лет тюремного заключения.

2 ноября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Ковалев проведет бой против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Сауля Канело Альвареса (52-1-2, 35 КО).