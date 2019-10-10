Атлас рассказал о козырях Бетербиева

Новости спорта:Тренер украинца раскрыл план своего подопечного на бой с россиянином.

Тренер украинского обладателя пояса WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался о следующем поединке своего подопечного против чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева.

Американский специалист поделился планом на предстоящий бой и рассказал, на что в большей степени делался уклон во время подготовки.

"План на бой простой - быть сильнее и точнее Бетербиева. Все действительно просто. Нам необходимо избегать тяжелых ударов Бетербиева. Иначе все знают, чем это грозит.

Необходимо сделать так, чтобы Бетербиеву не удавалось контролировать ход боя. Он – агрессивный боец. Мы уже шесть недель работаем над тем, чтобы не дать ему возможности проявить эту агрессию. Осталось выйти в ринг и сделать свое дело", - приводит слова Атласа The Ring.

Напомним, поединок Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На кону будут стоять чемпионства по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.