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Атлас: Гвоздику нужно избегать тяжелой артиллерии Бетербиева

Атлас: Гвоздику нужно избегать тяжелой артиллерии Бетербиева
19:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер украинца назвал причины, из-за которых Гвоздик может проиграть.

Наставник чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гводика Тедди Атлас рассказал, над чем работал украинец перед намеченным на 18 октября в Филадельфии объединительным поединком против обладателя титула IBF Артура Бетербиева.

По словам Атласа, нужно добиться того, чтобы Бетербиев не контролировал ход боя. "Нам необходимо избегать тяжелой артиллерии Бетербиева, всем известно, что это такое.

Мы должны добиться того, чтобы он не контролировал ход боя. Он очень агрессивный боксер, и нам надо найти способ нейтрализовать эту агрессию. И мы работали над этим шесть недель", - отметил специалист.

Усик - Уизерспун: как украинец готовился к бою

Ранее Гвоздик отмечал, что поражение от россиянина на любительском ринге добавляет ему мотивации.

 

 

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Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас, Артур Бетербиев.
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