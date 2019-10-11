"Я способен наделать шума": Уизерспун обратился к Усику

Новости спорта:Американский ветеран признался, что не боится Александра Усика.

Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун на пресс-конференции накануне поединка против украинца Александра Усика пообещал серьезный поединок украинцу.

"Хочу выразить уважение моему оппоненту и его команде. Усик – умелый боксер, великий чемпион. Но я не тот, кто будет вести себя как идиот и говорить сумасшедшие вещи.

Я хочу устроить отличное зрелище, я способен наделать шума. Для меня это отличная возможность. Я не боюсь, я здесь и готов драться", – сказал Уизерспун.

Бой Усик – Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго. Напомним, что на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Усик - Уизерспун., которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.