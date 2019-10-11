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"Будет грандиозное шоу": слова Усика перед боем с Уизерспуном

"Будет грандиозное шоу": слова Усика перед боем с Уизерспуном
08:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Александр Усик произнес скромную речь на пресс-конференции перед своим боем.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против американского супертяжеловеса Чазза Уизерспуна на пресс-конференции накануне их поединка.

"Хочу поблагодарить свою команду за то, что она очень быстро отреагировала на то, что произошло. Это лучшая команда в мире, и я их очень сильно люблю. Хочу сказать спасибо друзьям, которые здесь. И вам всем хочу сказать спасибо, приходите в субботу, потому что будет грандиозное шоу.

И хочу поблагодарить моего оппонента за то, что он согласился со мной боксировать. Увидимся в субботу", - заявил Усик.

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Бой Усик – Уизерспун состоится 13 октября в Чикаго. Напомним, что на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Усик - Уизерспун., которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Красюк, Чазз Уизерспун.
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