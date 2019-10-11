Красюк: Бой с Уизерспуном - формальность

Новости спорта:Александр Красюк заявил, что его подопечному Александру Усику поединок с Чаззом Уизерспуном нужен лишь для практики.

Промоутер компании К2 Promotion Александр Красюк заявил, что его подопечному Александру Усику поединок с Чаззом Уизерспуном нужен лишь для практики, ведь украинский боксер не выходил в ринг уже 11 месяцев.

"Мы не могли отменить и перенести бой на более поздний срок. Усик уже провел два тренировочных лагеря. Первый раз он получил травму, а теперь просто нам нужно было качественно проделать свою работу и подыскать замену Спонгу.

Ему необходимо уже в конце концов провести первый бой в супертяжах, ведь он уже находится в статусе обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Этот поединок – формальность, если смотреть с точки зрения его карьерного продвижения. Бой можно не проводить, а просто ожидать результата реваншного поединка Джошуа – Руис. Однако Усик уже 11 месяцев не бился, ему необходимо выйти в ринг, почувствовать его, побоксировать и выходить уже на новый горизонт", - отметил менеджер.