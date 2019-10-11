Усик рассказал о своей подготовке к бою с Уизерспуном

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против американского супертяжеловеса Чазза Уизерспуна в суперятежелом весе.
"Я давно не появлялся в ринге. 12 октября я буду сверх-мотивированным. Я много работал в зале и уже соскучился за рингом, это самая большая мотивация в моей жизни.
Некоторые говорили, что Спонг - слабый соперник. Он полноценный супертяж, у него нет поражений. Если кто-то думает, что бьюсь со слабыми противниками, то пусть выйдет против них в ринг. Если мы говорим о Уизерспуне, то подготавливаюсь к нему, словно это важнейший поединок", - приводит слова бойца The Ring.
Ранее Усик заявил, что фанатов ждет грандиозное шоу в битве против Уизерспуна.