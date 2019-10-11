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Головкин: Я готов к реваншу с Деревянченко

Головкин: Я готов к реваншу с Деревянченко
13:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Головкин заявил, что готов к реваншу с Деревянченко, но при определенных условиях.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин согласен провести еще один бой против украинца Сергея Деревянченко.

«Реванш с Деревянченко? Если это будет большой бой, то я готов. Я — боксер. И я готов всегда ко всему», — цитирует слова Головкина BoxingScene.

Ранее Геннадий Головкин после победы над Деревянченко намекнул, что хотел бы в очередной раз сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом.

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По ходу боя Деревянченко оказался в нокдауне, а большую часть поединка провел с рассечением над правым глазом.

Несмотря на победу Головкина, болельщики в Нью-Йорке освистали казахстанца во время его чемпионской речи, а многие авторитетные журналисты отдали победу Деревянченко. Решение судей по истечению 12 раундов было единогласным: 114:113, 115:112, 116:112 в пользу Головкина.

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Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко.
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