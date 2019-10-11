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Канело: Деревянченко явно победил в бою с Головкиным

Канело: Деревянченко явно победил в бою с Головкиным
17:01 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Сауль Альварес заявил, что украинец Деревянченко заслуживал на победу в бою с Головкиным.

Чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес прокомментировал победу Геннадия Головкина над Сергеем Деревянченко.

«Что произошло, то произошло. К сожалению, мне пришлось отказаться от титула IBF, это изначально не входило в мои планы.

Считаю, что Деревянченко явно выиграл бой. Я показал всем, как побить его. Именно это мы и увидели.

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Как я уже сказал и еще раз повторю – для меня бой с Головкиным не представляет никаких проблем. Мы провели 24 раунда, я побил его в прошлый раз.

Но если они предложат мне что-то хорошее, тогда, может быть, случится третий бой между нами», – сказал Альварес.

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Все по теме:

Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости спорта, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко.
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