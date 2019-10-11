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Именитый британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Именитый британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
15:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший британский боксер Тони Беллью поделился своим мнением о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

Экс-чемпион в тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал переход Александра Усика в супертяжелый вес. Беллью проиграл в поединке с украинцем, поэтому хорош знает, на что он способен в ринге.

Так, британец уверен, что самым простым для Усика станет бой с Деонтеем Уайлдером, а вот тяжело придется в поединках с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Самый легкий соперник для Усика среди топов? Самый очевидный ответ - Уайлдер. Само собой, если Деонтей по нему попадет, то это плохо кончится для Усика. Но так можно сказать о любом, кого зацепит Уайлдер.

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Я думаю, что Джошуа и Фьюри слишком крупные для Усика. Как боксер в целом Усик лучше, чем все они, включая Фьюри. Но он слишком мелкий, чтобы вести бой с ними на протяжении 12 раундов. Мне кажется, что размер Фьюри и Джошуа станет огромным преимуществом для них, поскольку, не думаю, что Усик сможет с этим справиться", - цитирует Тони Беллью Sky Sports.

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Отметим, что сам Усик тоже считает Фьюри самым сложным соперником для себя.

Напомним, что Усик дебютирует в суперетяжелом весе 12 октября.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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