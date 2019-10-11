Бетербиев рассказал о своей подготовке к бою с Гвоздиком

Новости спорта:Россиянин Артур Бетербиев доволен тем. как проходит его подготовка к бой с украинцем Александром Гвоздиком.

Бетербиев и Гвоздик 18 октября в Филадельфии проведут объединительный бой в полутяжелом весе. Победитель покинет ринг с титулами IBF и WBC.

Тренер россиянина Марк Рэмсей сообщил, что Бетербиев к главному бою в карьере готовился по обновленной программе, а его спарринг-партнерами были 6 боксеров.

"Все бои важны. Но объединительный все же еще важнее. В каждом бою нервничаешь. Без этого никак. Но эмоции надо уметь контролировать.

Лагерь действительно отличался от предыдущих. Но мне понравилось. Было круто. Хороший лагерь, и я очень доволен подготовкой. По какому сценарию пойдёт бой? Я не знаю, увидим во время схватки. А о стратегии никогда не говорю до боя. Постараюсь показать вам всё непосредственно в ринге", - отметил Бетербиев.