Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:Александр Усик и Чазз Уизерспун прошли официальную процедуру взвешивания.

Дебют украинского боксера в супертяжелом дивизионе состоится 12 октября в Чикаго.

Сегодня, 11 октября, состоялась процедура взвешивания перед дебютным поединком Александра Усика в супертяжелом весе. Наш боксер оказался легче на 12 кг за американца Чазза Уизерспуна.

Оба боксера сделали вес перед поединком. Результаты взвешивания: Александр Усик - 97,5 кг, Чазз Уизерспун - 109,8 кг.

Украинец дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena в поединке против 38-летнего американца Чазза Уизерспуна.

Напомним, бой украинца Александра Усика и голландца Тайрона Спонга планировали провести 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Однако, Спонг провалил допинг-тест и Усику нашли нового соперника - американца Чазза Уизерспуна.