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"Делай, как умеешь": Гвоздик поддержал Усика (Видео)

"Делай, как умеешь": Гвоздик поддержал Усика (Видео)
09:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Гвоздик поддержал Александра Усика накануне боя с Чеззом Уизерспуном.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик пожелал удачи бывшему напарнику по сборной Украины Александру Усику в бою с Чеззом Уизерспуном. По словам Гвоздика, он не сможет присутствовать на поединке лично, но обязательно посмотрит встречу.

"В связи с тренировочным процессом не могу приехать и лично поддержать, но буду смотреть и болеть за моего друга. Саня удачи! Делай, как умеешь!", — написал Гвоздик.

Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)

Соответствующую запись можно увидеть на странице Александра Гвоздика в социальной сети "Инстаграм".

Бой Александр Усик — Чезз Уизерспун пройдёт ранним утром 13 октября (время киевское) в Чикаго (штат Иллинойс, США). Это будет дебютное выступление Усика в супертяжёлом весе. Что касается Гвоздика, то он ранним утром 19 октября (время киевское) проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым.

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