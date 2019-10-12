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Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)

Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
10:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик и Чазз Уизерспун проведут бой в Чикаго.

13 октября (время киевское) в Чикаго состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет дебютный бой украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе.

Олимпийский чемпион Лондона-2012, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сразится c опытным американским супертяжем Чаззом Уизерспуном. 

Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)

13 октября рано утром Усик начнет свой путь на вершину супертяжелого веса. Поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Интер". Начало "Большого бокса" на Интере в 4:30 по киевскому времени. Кроме того, на "Телеграф Спорт" будет доступна онлайн-трансляция боя.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
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