Усик рассказал, как "забрался" в голову Уайлдера

Новости спорта:Александр Усик отреагировал на высказывание о нем Деонтея Уайлдера.

В недавнем интервью Sky Sports чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что его совсем не беспокоит Александр Усик.

"Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком мал для меня. Он делает много движений и тому подобное, но это меня не волнует", - сказал Уайлдер.

Украинский боксер в ответ в комментарии Fansided заявил, что ему доставляет удовольствие, что Уайлдер начал говорить о нем.

"Честно говоря, мне нравится, что он говорит обо мне, ведь это значит, что я уже в его голове. Он чемпион и знает, что это значит.

Я на самом деле не думаю о том, что говорит Уайлдер. Мне без разницы, что он там думает. Я сильно не обращаю на это внимание, но мне нравится, что он думает обо мне", - сказал Усик.

Бой Усик – Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго. Напомним, что на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Усик - Уизерспун, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.