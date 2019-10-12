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Хирн рассказал, как выбирал соперника для Усика

Хирн рассказал, как выбирал соперника для Усика
11:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о потенциальных соперниках Александра Усика на бой 12 октября в Чикаго.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, какие еще боксеры были среди кандидатов на бой с Александром Усиком после того, как Тайрон Спонг был пойман на допинге.

"Эрик Молина, Джоуи Давейко, Чазз Уизерспун, еще один парень отсюда – Терелл Уинтерс, еще парень из Хорватии.

Я хотел большого супертяжа, такого как Чазз. Он уже продолжительное время просил поставить его на бой. Он очень конкурентный, тяжелый, большая глыба. Он опытный, и мы решили выбрать его. Я думаю, мы нашли хорошего оппонента.

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Устинов? Его промоутер Влад Хрюнов написал мне сообщение, что у Устинова есть американская виза. Я ему не ответил. Влад написал историю о том, что мы ведем с ним переговоры о бое с Устиновым. Такого варианта никогда не было", - рассказал Хирн в интервью новостному порталу IFL TV.

Бой Усик – Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго.

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