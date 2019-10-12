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Усик готовился к дебюту в хэвивейте по "системе Ломаченко" (Видео)

Усик готовился к дебюту в хэвивейте по "системе Ломаченко" (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик рассказал, что готовился к своему поединку по методике Анатолия Ломаченко.

Украинский боксер Александр Усик перед дебютом в супертяжелом весе рассказал, что готовился к бою по методике Анатолия Ломаченко, хотя физически его в лагере не было.

"Анатолий Ломаченко есть в моем лагере. Каждый день он в моем лагере. Мы на связи каждый день. Мы работаем по его системе.

Он два с половиной месяца не был дома. Я же не могу… Если я очень сильно попрошу, скажу: "Анатолий Николаевич, пожалуйста, помогите мне". Тогда… К примеру, когда я буду боксировать с Джошуа или Уайлдером…

Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)

Хочу ли сохранить это обращение на самый решающий момент? Возможно, да. Он в любой момент мне поможет. Это человек номер один для меня", – сказал Усик в интервью каналу Интер.

Бой Усик – Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго. Напомним, что на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция поединка Усик - Уизерспун, которая начнется в воскресенье, 13 октября, в 5:00 утра по киевскому времени.

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