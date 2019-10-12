Список Усика: Александр назвал желаемых соперников в хэвивейте (Видео)

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13:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Александр Усик рассказал, с кем из топ-боксеры супертяжелого веса но бы хотел провести бой.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед дебютом в супертяжелом весе в интервью каналу SecondsOut рассказал, с кем бы из топовых представителей дивизиона он хотел бы встретится и почему.

"Меня в одном интервью спросили, хочу ли я встретиться с топ-4 супертяжей в мире. Я сказал, что конечно хочу. Больше всего с Деонтеем Уайлдером, потому что у него чемпионский пояс, который мне больше всего нравится. Пояс WBC – зеленого цвета, а я зеленый обожаю. Он сильный чувак, у него пояс продолжительное время, у него "ночь" в графе поражений.

Если бы передомной стояли Уайлдер, Руис и Джошуа, то кого бы я выбрал? Сначала я бы предпочел встретиться с Руисом. У него же три пояса. Лучше боксировать за три пояса, чем за один, а потом просто объединить их, забрав еще и четвертый.

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А вот если бы я хотел заработать денег, я бы выбрал, наверное, Энтони Джошуа, потому что с ним, мне кажется, можно больше всего зарабатывать.

Сколько боев мне нужно до боя за чемпионский титул? Это не моя задача. Это задача моих промоутеров. Моя задача – боксировать и побеждать", - отметил Усик.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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