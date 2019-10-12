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"Мы не носим перчаток": Рестлер Строумэн пригрозил Тайсону Фьюри

"Мы не носим перчаток": Рестлер Строумэн пригрозил Тайсону Фьюри
14:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Рестлер Браун Строумэн прокомментировал предстоящий поединок с Тайсоном Фьюри.

"Тайсон Фьюри прислушался к моему предупреждению. Теперь ты в моём мире. В WWE мы не носим перчаток. Когда я уложу тебя на настил своими руками, мир вспомнит, что Браун Строумэн — монстр среди людей", — приводит слова Строумэна BBC Sport.

Напомним, 31 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных боях турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строуманом, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.

Тайсон Фьюри проведет бой c реслером

Фьюри впервые в карьере выступит в рестлинге.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Реслинг, Браун Строумэн.
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