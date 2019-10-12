Тайсон Фьюри проведет бой c рестлером

Новости спорта:31 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel.

В главных поединках шоу выступят звёзды первой величины. Так, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строуманом, а бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.

Соответствующая информация размещена на официальной странице Тайсона Фьюри в "Инстаграме".

Напомним, Веласкес и Леснар ранее бились в UFC, и тогда Кейн одержал победу. Что касается Фьюри, то британец впервые в карьере выступит в рестлинге. Ожидается, что в феврале 2020 года он может провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.