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Усик - Уизерспун: во сколько начало боя

Усик - Уизерспун: во сколько начало боя
14:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дебютный поединок Александра Усика в супертяжелом весе пройдет 12 октября в Чикаго.

Украинский бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик 12 октября в Чикаго проведет свой первый поединок в супертяжах.

Дебют оказался долгожданным, ведь о нем было объявлено почти год назад, но весной выйти на ринг против Карлоса Такама помешала травма и бой был перенесен на осень. За это время Такам нашел нового промоутера и отказался от боя с Усиком, для дебюта был выбран Тайрон Спонг, но тот попался на допинге и Усику в срочном порядке был найден новый соперник.

По словам промоутера Усика Александра Красюка, у них с Эдди Хирном было пять вариантов соперников, а позже Хирн назвал их имена и выбор был сделан в пользу 38-летнего ветерана Чазза Уизерспуна.

Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)

Ориентировочно бой Усика начнется 13 октября в 6 часов утра по киевскому времени. "Большой бокс" на Интере начнется в 4:30 по киевскому врмени. В прямой трансляции бой покажет телеканал "Интер", а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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