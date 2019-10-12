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Суббота, 12.10.2019
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Последний бой Александра Усика (Видео)

Последний бой Александра Усика (Видео)
21:41 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В воскресенье, 13 октября, состоится дебютный бой в супертяжелом весе украинского чемпиона Александра Усика.

В воскресенье, 13 октября, состоится дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоять украинскому чемпиону будет американский боксер Чазз Уизерспун.

Накануне этого боя предлагаем вам посмотреть крайний поединок Александра Усика, в котором украинец нокаутировал британского боксера Тони Белью. Этот бой проходил в английском Манчестере.

Видео боя Усик - Белью:

Несмотря на то, что украинец уступал на судейских записках после семи раундов, ему удалось завершить бой в свою пользу после нокаута в восьмом раунде.

Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)

Следить за поединком Александра Усика против Чазза Уизерспуна можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию этого боя. Начало в 5:00 по киевскому времени.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью, Усик - Беллью, Чазз Уизерспун.
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