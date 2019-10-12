Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)

Новости спорта:Супертяжи Александр Усик и Чазз Уизерспун проведут бой в Чикаго.

В ночь с 12-го на 13-е октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust пройдет большой вечер профи-бокса, главным событием которого станет дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоять небитому украинцу будет 38-летний американец Чазз Уизерспун. Ожидается, что после этого поединка 32-летний украинец станет обязательным претендентом на титул WBO в хэвивейте, которым в данный момент владеет мексиканец Энди Руис.

Предыстория

Чазз Уизерспун стал соперником Александра Усика буквально на днях. Украинец должен был провести дебютный бой в новом для себя весе против голландского гиганта Тайрона Спонга, однако 8 октября в допинг-пробе нидерландского спортсмена было обнаружено запрещенное вещество. Спонга отстранили и Усику назначили нового оппонента. Уизерспун - опытнейший боксер, в активе которого 41 бой (38 побед, 29 нокаутом, 3 поражения). Александр Усик завоевал все основные пояса в крузервейте, став абсолютным чемпионом мира, а затер решил покорить супертяжелый вес. В активе украинского чемпиона 16 побед в 16 поединках (12 нокаутом).

Где смотреть

Бой Александр Усик - Чазз Уизерспун в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на Интере в 4:30 по киевскому времени. Главный бой вечера бокса в Чикаго начнется немного позднее. На сайте "Телеграф Спорт" также будет доступна онлайн-трансляция боя.

Промо-ролик боя от Интера:

Перед боем

За день до поединка боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Ожидаемо Уизерспун значительно перевесил украинца.

Результаты взвешивания: Александр Усик - 97,5 кг, Чазз Уизерспун - 109,8 кг.

Кроме того, накануне поединка оба бойца провели открытые тренировки в Чикаго:

Прогноз букмекеров

Александр Усик является безоговорочным фаворитом противостояния с Чаззом Уизерспуном. На триумф Усика можно сделать ставку с коэффициентом 1,01. Успех американца оценивается в 19. Ничейный исход крайне маловероятен - 34.

Слова перед боем

Андеркард

В андеркарде боя Усик - Уизерспун состоятся несколько чемпионских боев. В частности, на ринг выйдет чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который будет защищать свой пояс в бою против Ленина Кастильо из Доминиканской Республики. Кроме того, за пояса WBC и WBA в первом полусреднем весе сразятся Эрика Анабелла Фариас и Джессика Маккаскилл.