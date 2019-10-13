Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция боя (Видео)
Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция боя (Видео)
Последний бой Александра Усика (Видео)
Последний бой Александра Усика (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае

Новая допинг-проба Спонга оказалась чистой

Новая допинг-проба Спонга оказалась чистой
05:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Третья допинг-проба соперника Усика Тайрона Спонга оказалась чистой.

Нидерландский боксёр супертяжёлого веса Тайрон Спонг сообщил, что третья допинг-проба, взятая у него в преддверии поединка с Александром Усиком, дала отрицательный результат.

«Только что получил письмо от ВАДА с результатами третьего забора мочи, который был взят 2 октября. Анализ отрицателен на все запрещённые вещества. Как я и говорил, я чистый боец и предыдущие результаты были манипуляцией. Кто за это ответственен? Жаль, что у меня украли возможность. Команда Усика знала, что я несу для Александра большие риски и могу потрясти его, им нужен был путь для отступления. Но я готов сесть в самолёт и прилететь на бой», — написал Спонг на своей официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, вместо Спонга на бой с Александром Усиком выйдет Чезз Уизерспун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Тайрон Спонг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Александра Усика (Видео)
02 Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция боя (Видео)
03 Легенда немецкого футбола: Левандовски в 10 раз лучше меня как форвард
04 Один из ключевых игроков Барселоны заявил о желании сменить клуб
05 Арсенал может уволить Эмери: названа причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь