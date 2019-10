Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция боя (Видео)

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США) пройдет большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу украинец Александр Усик дебютирует в новом для себя весе. Противостоять непобедимому украинскому боксеру будет ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун.

В прямом эфире по ТВ в Украине бой покажет телеканал Интер. В этой статье будет доступна онлайн-трансляция поединка. Начало "Вечера бокса" на Интере в 4:30 по киевскому времени, бой Усик - Уизерспун начнется позднее.

Завершился один из главных боев андеркарда Эрика Анабелла Фариас - Джессика Маккаскилл, в котором Маккаскилл защитила свои титулы WBC и WBA в первом полусреднем весе.

Усик с командой прибыли на арену:

@usykaa

The former undisputed Cruiserweight king and pound-for-pound star enters the Heavyweight division tonight... #UsykWitherspoon

Live on @DAZN_USA and @SkySports pic.twitter.com/8yZcJiUlTW

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 13 октября 2019 г.