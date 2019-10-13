Чемпион мира Ковалев пожелал удачи Усику перед дебютом в хэвивейте

Новости спорта:Сергей Ковалев пожелал удачи Александру Усику перед боем с Чеззом Уизерспуном.

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик померится силами с Чеззом Уизерспуном. В преддверии боя удачи Александру Усику пожелал чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв.

«Мои лучшие пожелания Александру Усику в эту субботу в его дебюте в супертяжёлом весе. Удачи, Саня! С Богом!» — написал Ковалёв.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Ожидалось, что Усик в Чикаго встретится с Тайроном Спонгом, но голландец менее чем за неделю до боя провалил допинг-тест.