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Чемпион мира Ковалев пожелал удачи Усику перед дебютом в хэвивейте

Чемпион мира Ковалев пожелал удачи Усику перед дебютом в хэвивейте
06:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев пожелал удачи Александру Усику перед боем с Чеззом Уизерспуном.

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик померится силами с Чеззом Уизерспуном. В преддверии боя удачи Александру Усику пожелал чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв.

«Мои лучшие пожелания Александру Усику в эту субботу в его дебюте в супертяжёлом весе. Удачи, Саня! С Богом!» — написал Ковалёв.

 
 
 
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Мои лучшие пожелания Александру Усику в эту субботу в его дебюте в супертяжелом весе Удачи, Саня! С Богом #крашер #Ковалёв #бокс #чемпионы #абсолютныйчемпион #россия #украина #сша #америка _____________________________________________________________My best wishes to Aleksandr Usyk and his team this Saturday in his debut in heavyweight devision #krusher #kovalev #usyk #worldchampions #wbo #usa #russia #ukraina #boxing #чемпионы

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Усик - Уизерспун: онлайн-трансляция боя (Видео)

Ожидалось, что Усик в Чикаго встретится с Тайроном Спонгом, но голландец менее чем за неделю до боя провалил допинг-тест.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Сергей Ковалев, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
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