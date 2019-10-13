Счастливый Усик хочет провести бой со звездами хэвивейта (Видео)

Новости спорта:Украинец Александр Усик высказался о победе над Чаззом Уизерспуном.

Украинский боксер Александр Усик сразу после победы над Чаззом Уизерспуном прокомментировал свой дебют в супертяжах.

"Спасибо всем, друзья. Я очень счастлив. Очень ждал этого боя. Оппонент поменялся и я нервничал. Тем не менее, я собрался и Бог помог мне.

Есть разница между хэвивейтом и крузервейтом. Нам нужно было боксировать и использовать свой шанс, не по наглому. Так просил тренер

Я могу боксировать как с Джошуа так и с Руисом. Я готов к этому противостоянию. Если мне дадут этот бой, я им воспользуюсь.

Пресс-конференция после боя:

Благодарен всем, кто поддержал меня сегодня. Боксирую для этих людей", - сказал Усик.