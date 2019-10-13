"Дальше - больше": Беленюк поздравил Усика с победой (Фото)

Новости спорта:Жан Беленюк отреагировал на успешный дебют Александра Усика в новом для себя весе.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил Александра Усика с победой в дебютном поединке в супертяжелом весе. 13 октября в Чикаго украинец одолел американца Чазза Уизерспуна.

«Поздравляю нашего чемпиона с отличным дебютом в супертяжелом дивизионе. Дальше - больше!», - подписал фото Беленюк.

Отметим, что с победой Усика поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский.