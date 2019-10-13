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Воскресенье, 13.10.2019
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"Дальше - больше": Беленюк поздравил Усика с победой (Фото)

"Дальше - больше": Беленюк поздравил Усика с победой (Фото)
09:52 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Жан Беленюк отреагировал на успешный дебют Александра Усика в новом для себя весе.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поздравил Александра Усика с победой в дебютном поединке в супертяжелом весе. 13 октября в Чикаго украинец одолел американца Чазза Уизерспуна.

«Поздравляю нашего чемпиона с отличным дебютом в супертяжелом дивизионе. Дальше - больше!», - подписал фото Беленюк.

Усик - Уизерспун. Полное видео боя

 
 
 
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Поздравляю нашего чемпиона с отличным дебютом в супертяжелом дивизионе дальше - больше!

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Отметим, что с победой Усика поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Жан Беленюк, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
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