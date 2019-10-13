Маккаскилл победила Фариас в андеркарде боя Усика

Новости спорта:Джессика Маккаскил защитила два чемпионских пояса в бою 12 октября в Чикаго.

Джессика Маккаскил победила Эрику Фариас и вызвала на реванш Кэти Тейлор.

12 октября в Чикаго чемпионка WBA и WBC в первом полусреднем весе Джессика Маккаскилл победила в матче-реванше экс-чемпионку WBC в этом весе Эрику Фариас единогласным решением судей со счетом 94-94, 97-91, 96-92.

После победы Маккаскил заявила о своем желании еще раз встретиться с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тейлор, которая 2 ноября встретится с чемпионкой WBO в первом полусреднем весе Кристиной Линардату. Макккаскил проиграла Тейлор в 2017 году в бою за титул WBA в легком весе.