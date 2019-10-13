Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты
Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

Усик после боя оценил Уизерспуна (Видео)

Усик после боя оценил Уизерспуна (Видео)
11:24 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Скриншот

Новости спорта:Александр Усик оценил своего соперника после дебютного боя в хэвивейте.

Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал уровень своего соперника в дебютном бою в супертяжелом весе, Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО), а также признался, что хотел бы побоксировать еще хотя бы пару раундов.

«Чувствую себя великолепно. Был один год простоя, думал даже, что могут быть какие-то внутренние проблемы, но все, слава Богу, нормально», — рассказал Усик в интервью Youtube-каналу iFL TV.

«Мне кажется, Уизерспун был даже лучше, чем тот [Тайрон Спонг], с кем должен был изначально боксировать».

Усик - Уизерспун: статистика ударов в бою (Фото)

«Еще чуть-чуть хотел бы побоксировать, хотя бы пару раундов. Чисто для себя, меня друзья просят «Саня, покажи бокс». Буду готовиться к бою против победителя поединка Джошуа — Руис. Сейчас я готов. И с Уайлдером тоже хочу бой. В Украину он никогда не приедет, но ничего страшного, я к нему приеду в США».

Уизерспун стал соперником Усика за четыре дня до начала боя, сменив в этой роли Тайрона Спонга (14-0, 13 КО), отстраненного от поединка из-за проваленного допинг-теста.

Усик - Уизерспун. Полное видео боя

После победы над Уизерспуном в результате технического нокаута после 7-го раунда Усик вышел на четвертое место в списке лучших супертяжеловесов и уступает только действующему чемпиону по версиям WBA/WBO/IBF Энди Руису, обладателю титула WBС Деонтею Уайлдеру, а также Энтони Джошуа, долгое время удерживавшему три чемпионских пояса.

Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
03 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
04 Последний бой Александра Усика (Видео)
05 "Есть разница между дивизионами": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь