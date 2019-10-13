Усик после боя оценил Уизерспуна (Видео)

Новости спорта:Александр Усик оценил своего соперника после дебютного боя в хэвивейте.

Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал уровень своего соперника в дебютном бою в супертяжелом весе, Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО), а также признался, что хотел бы побоксировать еще хотя бы пару раундов.

«Чувствую себя великолепно. Был один год простоя, думал даже, что могут быть какие-то внутренние проблемы, но все, слава Богу, нормально», — рассказал Усик в интервью Youtube-каналу iFL TV.

«Мне кажется, Уизерспун был даже лучше, чем тот [Тайрон Спонг], с кем должен был изначально боксировать».

«Еще чуть-чуть хотел бы побоксировать, хотя бы пару раундов. Чисто для себя, меня друзья просят «Саня, покажи бокс». Буду готовиться к бою против победителя поединка Джошуа — Руис. Сейчас я готов. И с Уайлдером тоже хочу бой. В Украину он никогда не приедет, но ничего страшного, я к нему приеду в США».

Уизерспун стал соперником Усика за четыре дня до начала боя, сменив в этой роли Тайрона Спонга (14-0, 13 КО), отстраненного от поединка из-за проваленного допинг-теста.

После победы над Уизерспуном в результате технического нокаута после 7-го раунда Усик вышел на четвертое место в списке лучших супертяжеловесов и уступает только действующему чемпиону по версиям WBA/WBO/IBF Энди Руису, обладателю титула WBС Деонтею Уайлдеру, а также Энтони Джошуа, долгое время удерживавшему три чемпионских пояса.

Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.