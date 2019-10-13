Усик - Уизерспун: статистика ударов в бою (Фото)

Новости спорта:Александр Усик по всем статьям перебоксировал оппонента.

В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Усик (17–0, 13 КО) уверенно дебютировал в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна (38–4, 29 КО), который отказался боксировать после 7-го раунда.

За 7 раундов Усик выбросил 347 ударов, из них 139 точных. Уизерспун выбросил 208 ударов, но в цель попал только 21. Также у Усика впечатляющая точность в мощных ударах. Из 123-х ударов в цель пришло 86 - это 70% точности.

Статистика ударов в бою Александр Усик - Чазз Уизерспун:

Отметим, что после боя Усик заявил, что готов сразиться за любой из чемпионских поясов в супертяжелом весе.