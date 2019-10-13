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Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком

Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
21:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Уизерспун надеялся провести нокаутирующий удар

Американский супертяжеловес Чэз Уизерспун прокомментировал прошедший бой, в котором победу одержал украинец Александр Усик (17-0, 13 КО).

«Сначала я чувствовал себя хорошо. Моя наибольшая ошибка состояла в том, что когда я попал по нему, я начал сильнее вкладываться в удары.

Хотя я должен был продолжать в более расслабленном темпе. Поэтому, когда я промахивался, то сильнее уставал. Он, видимо, заметил это, из-за чего принялся все больше на меня наседать.

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Он однозначно неудобный соперник, еще и левша. Я не люблю драться с боксерами, которые боксируют в правосторонней стойке. Я планировал закончить бой нокаутом. Я пытался нанести тяжелый удар и срубить его.

Но мое состояние не позволило пройти более длинную дистанцию», – сказал Уизерспун.

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Бокс, Новости спорта, Новости бокса, Александр Усик, Чезз Уизерспун.
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