Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком

Новости спорта:Уизерспун надеялся провести нокаутирующий удар

Американский супертяжеловес Чэз Уизерспун прокомментировал прошедший бой, в котором победу одержал украинец Александр Усик (17-0, 13 КО).

«Сначала я чувствовал себя хорошо. Моя наибольшая ошибка состояла в том, что когда я попал по нему, я начал сильнее вкладываться в удары.

Хотя я должен был продолжать в более расслабленном темпе. Поэтому, когда я промахивался, то сильнее уставал. Он, видимо, заметил это, из-за чего принялся все больше на меня наседать.

Он однозначно неудобный соперник, еще и левша. Я не люблю драться с боксерами, которые боксируют в правосторонней стойке. Я планировал закончить бой нокаутом. Я пытался нанести тяжелый удар и срубить его.

Но мое состояние не позволило пройти более длинную дистанцию», – сказал Уизерспун.